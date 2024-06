Le paiement sans contact attire les escrocs. Ils peuvent, depuis leur poche, prélever de l'argent sur un compte sans que la victime s'en aperçoive. Le JT de TF1 a rencontré une victime et se penche sur les moyens de s'en prémunir.

C'est un geste devenu quasi systématique. Le sans contact représente six milliards de paiements en France chaque année. Mais la facilité de cette façon de régler ses achats a aussi attiré les escrocs. Désormais, ils peuvent prélever de l'argent sur un compte sans que la victime s'en aperçoive. C'est sans doute ce qui est arrivé la semaine dernière dans le métro parisien à la femme qui témoigne dans le reportage du JT de TF1 ci-dessus. "J'ai consulté mon compte bancaire sur internet et j'ai découvert une opération que je n'avais pas faite", témoigne-t-elle, sous couvert d'anonymat. "Du coup, j'ai pris contact avec ma banque qui m'a dit que, a priori, c'était une opération frauduleuse", ajoute-t-elle.

Un mode opératoire bien rodé

Pour réussir leur coup, les malfaiteurs se munissent d'un petit TPE, un terminal de paiement électronique. Ils glissent ce boitier dans leur poche puis profitent des heures de forte affluence dans les transports en commun pour passer près des voyageurs. Et voilà, le tour est joué, avec une somme prélevée en l'espace de quelques secondes.

Comme si cela ne suffisait pas, il existe aussi des dispositifs de taille réduite qui permettent de collecter les données bancaires rien qu'en captant la puce des cartes bleues. "Simplement, la personne va passer à côté de nous. Et sans que l'on voie, c'est totalement intraçable, elle va récupérer toutes les informations de notre carte bancaire", détaille dans notre reportage un expert en cybercriminalité, qui ne souhaite pas non plus révéler son nom ou son visage. Notre journaliste l'interroge sur la distance à laquelle l'escroc doit se trouver pour commettre son forfait. "À cette distance, ça suffit, répond-il. Maintenant, il existe, en plus, des antennes qui permettent d'être assez à distance, donc rien que là, un contact assez proche comme on l'est, ça fonctionnerait".

Il se trouve que la vente de ces appareils n'est pas illégale, ce qui complique largement les interventions de la police.

Comment éviter ces arnaques ?

Malgré tout, il existe des moyens simples pour se prémunir de ces vols. Le premier n'est pas toujours simple à exécuter, encore moins dans les transports en commun, mais il s'agit d'éviter toute forme de proximité avec des inconnus. Des porte-cartes sécurisés existent également. "Le petit boitier coûte 30 euros. Mais après, on a des petits portefeuilles en cuir pour mettre des cartes, à une dizaine d'euros, qui fonctionnent tout aussi bien", indique Louise Deruyck, responsable du magasin Edisac, à Lille (Nord). "Les marques commencent (à mettre au point ce genre de produit) pour protéger au mieux les consommateurs", met-elle en avant.

Enfin, et c'est sans doute moins pratique mais tout aussi efficace, il est également possible d'entourer sa carte bancaire d'aluminium.