La carte bancaire va-t-elle bientôt disparaître, remplacée par une carte virtuelle sur téléphone portable ? Dans de nombreux pays, la bascule est déjà faite. La France est un peu en retard, mais les habitudes changent très vite, comme le montre ce reportage de TF1.

Et si l'insertion de la carte bancaire dans un terminal de paiement électronique appartient bientôt au passé, remplacée par le paiement sur téléphone portable, avec une carte bancaire virtuelle ? Banque historique ou en ligne, toutes proposent désormais ce service. Il a séduit Line et Christophe, 23 ans, qui témoignent dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Tous deux n'utilisent que leurs cartes dématérialisées pour payer leurs achats.

"C'est beaucoup plus rapide, on a juste à cliquer deux fois sur le bouton", explique Line, qui affirme n'utiliser "presque plus" sa carte bancaire traditionnelle. "Et puis même, on peut l'utiliser avec la montre", souligne de son côté Christophe, confiant en oublier parfois le code sa carte.

Certaines banques en ligne proposent désormais à leurs clients de ne plus prendre de carte physique à l'ouverture de leur compte. Chez BoursoBank, par exemple, depuis le lancement de l'offre en décembre dernier, un client sur cinq a choisi la carte virtuelle, entièrement gratuite. "On a même été surpris par le succès de cette offre, assure face à notre caméra Caroline Zanaret-Giros, directrice générale adjointe de BoursoBank. C'est un client sur deux dans les jeunes générations, donc les clients de moins de 25 ans".

Cela signifie-t-il que les cartes bancaires en plastique finiront toutes bientôt à la poubelle ? "Ça se développe très vite, et peut-être que dans un avenir finalement pas si lointain, on aura plus besoin du support physique de sa carte, répond Caroline Zanaret-Giros. À vue d'œil, je dirais 10 ans."

Pour l'instant, il est encore impossible de retirer des espèces avec les cartes virtuelles. Et tout le monde n'est pas prêt à passer au paiement 100% mobile. "Je n'ai franchement pas envie de lettre mes infos de carte bancaire dans mon portable, réagit par exemple une passante dans notre reportage. Demain, je me le fais voler, je ne sais pas ce qui se peut se passer". La carte bancaire à puce a donc encore de beaux jours devant elle. Elle représente aujourd'hui 62% des transactions.