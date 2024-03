Un évènement rare : voici pourquoi votre salaire de mars pourrait être versé en avril

Votre salaire du mois de mars pourrait avoir quelques jours de retard, en raison du très long week-end de Pâques. Les virements entre les banques seront bloqués à partir du jeudi 28 mars, et jusqu'au mardi 2 avril.

Depuis quelques jours, c'est le même rappel par téléphone. Un expert-comptable appelle ses clients pour les encourager à payer plus tôt leurs salariés ce mois de mars. La raison est exceptionnelle, les banques sont fermées à cause du calendrier. Cette année 2024, Pâques tombe en fin de mois. Il y a les deux jours de week-end, le lundi de Pâques, et même le vendredi saint, un jour férié en Alsace, en Moselle et dans certains pays d'Europe. Les services bancaires européens cessent leurs activités, par convention, durant ces quatre jours. Pas de transaction, donc pas de virement sur les comptes.

Dans un atelier de réparation de vélo, le salaire est habituellement versé le 30 du mois. Averti par son expert-comptable, le patron a décidé de payer ses employés trois jours plus tôt. Pour les salariés des entreprises moins prévoyantes, il faudra attendre le 2 avril pour recevoir sa paie. Pas de panique, si les virements sont repoussés, les prélèvements aussi.

Pas de problème en revanche pour utiliser les cartes bancaires. Et même en cas de découvert, pas d'agios sur cette période. Un conseil, il faut vérifier à la fin du trimestre prochain que la banque n'en a pas facturé pendant ce week-end particulier.