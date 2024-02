Chèque énergie : on vous explique l'énorme couac que doit régler Bercy

Plusieurs associations de consommateurs ont dénoncé lundi un risque de voir un million de ménages privés de leur chèque énergie. Réponse immédiate de Bercy : un guichet de réclamation en ligne va être mis en place pour ceux qui ne l'auraient pas touché malgré leur éligibilité. On vous explique.

Y aura-t-il un million de lésés parmi les 5,6 millions de bénéficiaires du chèque énergie ? La campagne de distribution de cette aide d’un montant moyen de 150 euros, destinée à aider à payer l’électricité pour 20% des ménages les plus modestes, doit débuter en avril. Seulement cette fois, certains bénéficiaires pourraient ne pas le percevoir.

Ce lundi 5 février, plusieurs associations familiales et de consommateurs (CLCV, Afoc, Familles rurales, Cnafal, UFC, Unaf) ont en effet fait état de leur crainte d’une éviction d’une partie des bénéficiaires du dispositif "alors qu’ils remplissent les critères pour l’obtenir". Comment expliquer ce couac ?

La fin de la taxe d'habitation, cauchemar pour le fisc

Pour rappel, le chèque énergie est versé en fonction du revenu fiscal et de la composition du ménage dans le logement. Pour calculer l'éligibilité d'un foyer à cette aide, l'administration se basait sur la déclaration des revenus et la taxe d'habitation sur la résidence principale. Or, cette dernière a été supprimée le 1ᵉʳ janvier 2023, d'où un nouveau mode de calcul. Si votre situation a changé en 2022, départ en retraite ou perte d'emploi par exemple, vous avez de gros risques d'être oublié, le fisc peinant désormais à identifier le nombre d'occupants d'un logement.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est empressé de rassurer lundi sur France 5, en garantissant que tous les ménages éligibles au chèque énergie en bénéficieraient bien en 2024. Il a reconnu au passage que les difficultés d'identification des bénéficiaires de ce chèque étaient bien liées à la suppression de la taxe d'habitation.

"Il n'y aura aucun perdant", a par ailleurs affirmé le ministre sur France 5. Certains risquent donc, à l'inverse, de percevoir le chèque alors qu'ils n'y ont plus droit en 2024. Quoi qu'il arrive, Bercy n'exigera pas de remboursement, même si l'administration fiscale risque de perdre plusieurs dizaines de millions d'euros dans cette affaire : "Vraisemblablement autour de 100 millions d’euros supplémentaires, pour un budget global du chèque énergie de 900 millions d’euros par an", a affirmé le ministère auprès du Parisien.

"C'est un cadeau un peu forcé de la part de l'État, mais qui bénéficiera à des personnes qui ne sont pas très riches", réagit Jean-Yves Mano, président de l'association de consommateurs CLCV, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Pour ceux qui n’auraient pas touché l’aide à l’issue de la campagne d’envoi, qui se déroule en avril et en mai, un guichet de réclamation en ligne sera mis en place, a précisé Bercy.