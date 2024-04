Chèque énergie : les nouveautés de la campagne 2024 lancée ce mardi

Le chèque énergie, pour aider certains foyers à payer leur facture de fioul, de gaz et d'électricité, est de retour. Il sera versé dès ce mardi et jusqu'au 25 avril à environ 5,6 millions de bénéficiaires. TF1 vous détaille les nouveautés du dispositif.

Vous pouvez commencer à surveiller votre boîte aux lettres. À compter de ce mardi 2 avril, et jusqu’au 25, l’État aura expédié, ou expédiera, les nouveaux chèques énergie utilisables jusqu’au 31 mars 2025. Comprise entre 68 et 277 euros selon votre revenu et la composition de votre foyer, cette aide publique permet de payer vos factures d’électricité, de gaz, de bois ou de fioul, mais aussi une partie de vos travaux de rénovation énergétique.

Pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur est disponible sur le site chequeenergie.gouv.fr. Si les conditions d’attribution et les montants restent les mêmes que l’an dernier, quelques changements sont à prévoir pour l’édition 2024. Passage en revue.

Il faut d’abord savoir que, cette année, il n’y aura qu’un seul chèque énergie, le "classique", qui ne se conjuguera plus aux chèques énergie "exceptionnels" en vigueur de 2021 à 2023, ayant bénéficié aux 12 millions de foyers les plus modestes, à hauteur de 100 ou 200 euros supplémentaires. Exit aussi le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et/ou de l’électricité, qui avai(en)t offert un autre coup de pouce financier ces dernières années.

Echéancier de délivrance du chèque énergie 2024 - Capture d'écran TF1

Il est, en outre, à noter que la suppression de la taxe d’habitation rendra l’identification de certains ménages plus compliquée cette année, en particulier ceux dont le revenu a baissé ou les nouveaux foyers, d’étudiants par exemple. Ceux qui ne l’auront pas reçu d'ici à la fin avril pourront, à partir de la mi-mai, s’adresser au guichet de réclamation qui va être mis en ligne pour régler ce problème sur lequel ont alerté plusieurs associations de consommateurs.

À l’inverse, ceux qui ont reçu le chèque énergie de 2023, mais qui n’y ont désormais plus droit… le recevront de nouveau automatiquement cette année. Et aucun remboursement ne leur sera demandé, a promis le ministère de l’Économie, même si cela risque de coûter plusieurs dizaines de millions d'euros à l'administration fiscale.

Enfin, la grande nouveauté de cette année a été demandée, et obtenue, par Fabien Roussel. Elle concerne, selon le député et secrétaire national du parti communiste, "un million de ménages". Il s’agit des locataires d’immeubles HLM qui pourront à présent recourir aux chèques énergie pour régler leurs charges locatives de chauffage. Concrètement, les bénéficiaires peuvent régler directement leur facture auprès du fournisseur avec le chèque, ou demander que l'aide soit prise en compte automatiquement l'année suivante en déduction de la facture.