Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : pourquoi les nouvelles règles soulagent les patrons et frustrent les syndicats

Le Conseil d’État a tranché : les salariés en arrêt pour maladie non professionnelle pourront bientôt acquérir des congés payés limités à quatre semaines par an. Le patronat, qui limite la casse, est soulagé, à l'inverse des syndicats.

Après les sueurs froides, le patronat soulagé. Interrogé par le gouvernement sur la transposition d'une directive européenne, le Conseil d’État a rendu un avis portant sur la révision du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie. Concrètement, selon celui-ci, les salariés en arrêt pour maladie non professionnelle pourront désormais acquérir des congés payés, qui seront limités à quatre semaines sur une année.

La rétroactivité des indemnités limitée à 3 ans maximum

En septembre, la Cour de cassation avait sommé l’exécutif de mettre le droit du travail en conformité avec le droit européen en matière de congés payés, une directive de l'UE datant de 2003 prévoyant que les salariés puissent acquérir des congés en arrêt maladie. Les employeurs craignaient ainsi de voir leurs salariés réclamer des indemnités de congés pour des arrêts posés plus de dix ans auparavant.

Selon les chefs d'entreprise, cette rétroactivité aurait coûté plusieurs milliards d’euros par an. Mais première bonne nouvelle pour ces derniers, dans son avis, le Conseil d’État annonce que la rétroactivité sera limitée à trois ans maximum. Plus précisément, si le salarié en question a quitté son entreprise depuis l'arrêt maladie, il pourra cumuler des congés payés dans la limite de trois ans maximum. La rétroactivité d'un salarié qui est toujours dans la même entreprise se limite quant à elle à deux ans.

Pour le patronat, le scénario d'une mesure rétroactive sur plus de dix ans laisse place au soulagement. "Une absurdité en cours d’être (enfin) corrigée", s'est félicité François Asselin (CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises) sur X. "Notre travail, mené de concert avec le gouvernement a porté ses fruits", a soufflé de son côté Patrick Martin, le patron du Medef (Mouvement des entreprises de France), sur le même réseau social.

Le Conseil d’État indique par ailleurs que ces congés payés seront accordés dans la limite de quinze mois maximum. Les indemnités, elles, seront calculées sur la base de 4 semaines par an et non 5, comme le prévoit le droit français, qui est plus avantageux que la législation européenne.

Les syndicats déçus

Les syndicats, à qui la Cour de Cassation avait donné raison le 13 septembre dernier, en décidant que "les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle", sont de leur côté déçus. Voire en colère, comme la CGT qui a jugé dans un communiqué que le gouvernement avait "fait le choix d’organiser un système incompréhensible opérant un rabotage des droits des salariés les plus vulnérables, très généralement en traitement pour une affection de longue durée (cancer, sida, dépression, etc.)". Pour ce syndicat, le projet est "inique" et vise à "économiser sur leur dos 800 millions d'euros par an au profit des employeurs".

Au sein du premier syndicat, la CFDT, on estime qu'en n'accordant que 4 semaines de congés aux salariés en arrêt, contre 5 aux autres, le gouvernement instaure "une discrimination entre les salariés", selon les mots auprès de l'AFP de la secrétaire nationale Isabelle Mercier. Les mesures envisagées ne vont "ni dans le sens de la simplification, ni dans le sens de la justice, ni même dans le sens d’une réelle sécurisation juridique", critique pour sa part la CFE-CGC.

Toujours est-il que la mesure ne réjouit pas pour autant les employeurs. C'est le cas du fromager Sébastin Vermeulen, interrogé dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "C'est un vrai effort de trésorerie, et on sait tous que dans la situation actuelle nos trésoreries sont tendues", avertit-il. "Un jour de congé payé, il a une valeur, et ça il va falloir l'anticiper, il va falloir mettre de la trésorerie de côté pour pouvoir les rémunérer", poursuit le patron.

Ces nouvelles règles font l'objet d'un amendement à un projet de loi examiné à l'Assemblée nationale à partir de lundi.