VIDÉO - Fausses annonces de location : comment les repérer et ne pas se faire abuser ?

Profitant de la crise du logement, les escrocs multiplient les fausses annonces, ciblant principalement les étudiants. Waël, qui témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus, a été victime d’une arnaque. En juin 2023, cet étudiant en médecine recherche son premier appartement à Villeurbanne (Rhône). Sur un site de petites annonces, le jeune homme tombe sur ce qu'il croit être une aubaine : un studio de 32 mètres carrés, loyer 600 euros. La cousine du soi-disant propriétaire organise la visite dans la foulée et accepte le dossier du locataire.

"On m’a demandé de prendre une assurance, de signer le contrat de location, de signer la caution solidaire. Ensuite, le virement est demandé un ou deux jours avant la remise des clés", relate au micro de TF1 la victime. Sauf qu’une fois le premier loyer versé, et malgré de nombreux textos, il n'a plus jamais eu aucune nouvelle du pseudo-propriétaire. Le jeune homme porte plainte et contacte alors sa banque pour se faire indemniser, mais sans succès. "Ils ont dit que vu que c’est un virement qui a été fait délibérément, ils ne peuvent rien faire pour nous", explique Waël. Quant à la police, "ils ne savent qui a ouvert le compte et l’argent a été retirée. Donc, ils ne peuvent rien faire pour nous"e.