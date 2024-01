Fraudes au paiement : du mieux... sauf pour les chèques

Les fraudes au paiement sont en baisse sur les six premiers mois de l'année 2023, révèle ce jeudi la Banque de France. Une embellie, sauf pour les chèques, qui représentent un tiers des escroqueries. Quels moyens mettre en place pour que ça s'améliore ?

Le chèque, dont l'utilisation globale "poursuit sa lente décrue" (2,8% des transactions), "reste l'instrument de paiement qui présente le taux de fraude le plus élevé", met en garde ce jeudi la Banque de France, invoquant surtout l'utilisation "de chèques perdus ou volés". Alors certains utilisateurs, comme Mauricette, ont leurs petites combines : elle en garde toujours un bien caché au fond de son sac au cas où. Mais cette retraitée ne sort jamais avec son chéquier. Ce dernier lui sert uniquement à payer ses charges. "Parce que je n'ai pas confiance. Je veux bien tout éplucher avant de payer. Donc, je paye mes charges avec et comme ça je les paye à mon rythme", explique-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

"Simplifier les procédures"

Car un carnet de chèques perdu ou volé et c'est potentiellement votre compte en banque qui peut être vidé en un coup de crayon. Résultat, certains commerçants refusent désormais ce moyen de paiement, comme "Paul le boucher" à Chaville (Hauts-de-Seine). "Avec mon ancien employeur, on a eu plusieurs soucis d'encaissement frauduleux par chèque et donc je me suis toujours dit que jamais je ne prendrai les paiements par chèque, tout simplement", assure-t-il face à notre caméra.

Le point faible du chèque, c'est notamment son expédition. Il est parfois dérobé lors du transport ou dans les boîtes aux lettres. "Le mieux, c'est en effet de pouvoir se déplacer en agence et aller le retirer. On n'a ainsi aucun frais facturé et en plus, on peut s'assurer que le chéquier est en sécurité avec soi", affirme Marine Soubielle, experte en sécurité de paiement à la Banque de France. L'organisme a par ailleurs demandé aux banques de "simplifier les procédures" pour faire opposition, recommandant une manipulation "aussi fluide que sur la carte" et sans "excès de formalisme", certaines banques exigeant encore l'envoi d'un recommandé.

L'autre moyen de paiement qui fait parfois peur, c'est l'achat sur Internet. Et pourtant, en ligne, les fraudes sont en baisse, grâce à "la mise en place de l'authentification forte". Désormais quand vous payez, rentrez votre numéro de carte bleue ne suffit plus, il faut que vous confirmiez votre achat via votre téléphone. Alors même si la carte reste le moyen de paiement le plus fraudé en valeur (256,5 millions d'euros), sa part ne constitue plus "que" 42% des montants fraudés, indique la Banque de France.

Dernière nouveauté technologique qui peut effrayer, payer avec son portable. "Je n'aime pas trop. Je me dis que si on prend mon portable et que dedans, il y a ma carte, on ne sait jamais. Il faut faire attention quand même", confirme une mère de famille dans notre reportage. Et pourtant, le taux de fraude est très faible : seuls 0,024 % des paiements avec téléphones posent problème.