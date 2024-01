Hausse des frais bancaires : voici trois façons de faire des économies

Après une année 2023 stable, les frais bancaires repartent à la hausse en 2024. Entre 2,5% et 3% de plus en moyenne, affirme l'association de consommateurs CLCV. Le JT de TF1 vous donne quelques astuces pour limiter la facture.

Payer avec votre carte bancaire, faire opposition à un chèque, ou régler par virement. Vous ne le savez pas toujours, mais toutes ces opérations ont un prix. Et cette année, elles vont vous coûter encore plus cher, car les frais bancaires s'envolent. Selon l'association de consommateurs CLCV, les tarifs de votre carte bleue augmentent de 2,5% en moyenne. C'est encore plus pour vos frais de tenue de compte, avec 3% de hausse. Résultat : une personne seule avec une offre de services limitée paye en moyenne 66 euros à l'année de frais bancaires. Un couple, lui, 148 euros.

Pour les consommateurs, il devient difficile de s'y retrouver. "Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc, je les paye. Ce n'est pas des grosses sommes, mais mine de rien, c'est tous les mois", avance un client dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. "Je me suis aperçue qu'en tirant de l'argent dans des banques qui n'étaient pas les miennes, j'étais facturée", renchérit une retraitée. Alors, comment limiter la facture ?

Comparer les offres groupées de services

Première solution, il faut comparer les offres groupées de services proposées par votre banque. C'est un ensemble de produits proposé à un prix forfaitaire et plus avantageux que si ces services avaient été souscrits séparément, mais ils incluent parfois des opérations dont vous n'avez pas besoin. Car certaines banques continuent de proposer des formules très larges (incluant jusqu'à l'assurance et le découvert autorisé) dont seuls les usagers les plus actifs trouveront un avantage tarifaire.

"Il faut effectivement regarder au sein de ses offres ce qui vous correspond et voir s'il y a des opérations que vous ne faites jamais. Par exemple, inclure des opérations que vous faites à l'étranger, si vous n'allez jamais l'étranger, il n'y a pas d'intérêt de prendre cette offre groupée", explique auprès de TF1 Sandrine Perrois, juriste de l'association de consommateurs CLCV.

Faire jouer la concurrence entre les banques

Autre possibilité, faire jouer la concurrence entre les établissements bancaires. En général, les clients pensent à le faire lors d’opérations importantes telles que les prêts immobiliers. Cependant, il est également possible de le faire sur les services de base. Pour l’épargne, il n’est pas possible de faire jouer la concurrence sur les livrets qui sont par définition réglementés (livret A, LDD, livret jeune…).

Opter pour une banque en ligne

Dernière option, vous tourner vers les banques en ligne, souvent moins chères de 30 à 40%. De plus, la plupart proposent leurs services de base sans frais. Encore faut-il être à l'aise avec Internet, puisque ces banques n'ont pas d'agences pour vous accueillir, tout se fait à distance.