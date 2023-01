VIDÉO - "Je n’ai pas d’enfant, pas de frère ni de sœur" : ces Français qui lèguent tout à une association

Chez les Petits Frères des Pauvres, les legs représentent plus de la moitié des ressources et permettent d’organiser les opérations de bénévolat. "Les legs, c’est 28 millions par an, déclare Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Tout legs est par nature un acte respectable, quel que soit son montant. C’est une sorte de carburant en fin de compte pour notre activité". Ainsi, ces dernières années, de plus en plus de Français choisissent de transmettre leurs biens aux associations, musées ou à leur commune pour le bien de tous.