"Il n'y a pas d'issue" : elle doit payer 6400 euros de PV de stationnement à Paris... où sa voiture n'a jamais roulé

Victime d'usurpation de sa plaque d'immatriculation, une automobiliste de Charente a reçu des dizaines d'amendes de stationnement dressées à Paris depuis 2022. Les escrocs ont été arrêtés, mais l’administration fiscale lui réclame encore 6400 euros d’impayés. Sylvie raconte son calvaire face aux caméras de TF1.

"La colère, c'est un euphémisme. Ce n'est pas normal !", s'indigne Sylvie Lavaud au volant de sa Clio Campus. La conductrice doit 6400 euros d’amende pour stationnements non payés dans le XVIIIe arrondissement de Paris... alors qu'elle n'y a jamais mis une roue. La raison ? L'ouvrière viticole est victime d’escrocs qui ont usurpé sa plaque d’immatriculation.

Démunie, cette habitante de Malaville (Charente) demande alors de l'aide auprès d'un ami garagiste. "Franchement, c'est gonflé. (...) On a fait un changement de plaque, il y a eu une plainte, ils ont retrouvé le gars qui usurpait sa plaque d'immatriculation, et il faut quand même qu'elle paie", se désole ce dernier en découvrant l'avis de contravention répertoriant plus de 60 amendes majorées depuis deux ans.

Encore si j'avais quelqu'un en face de moi pour en discuter... mais il n'y a personne Sylvie Lavaud

Sylvie a porté plainte, contesté à l'aide d'attestations d’employeurs. L’administration n’a pas toujours accepté ses arguments. "Ils me disent 'ça ne va pas du tout', mais ils ne me disent pas quoi faire'", s'insurge-t-elle. Ayant déménagé, Sylvie a par ailleurs reçu certaines amendes après les délais de contestation.

Si les escrocs ont été arrêtés, il reste tout de même 6400 euros d’infractions à payer. Un huissier pourrait venir saisir le mobilier de l'habitante de Charente. "C'est fatigant, usant, c'est même épuisant. Il n'y a pas d'issue. On n'a pas affaire à une personne physique. Encore, si j'avais quelqu'un en face de moi pour en discuter... mais il n'y a personne. (...) Je n'ai rien fait de mal", déplore Sylvie.

Que faire face à une telle usurpation ?

En cas d'usurpation de sa plaque d'immatriculation, il est nécessaire de porter plainte auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie proche de chez vous. Vous pouvez déposer une pré-plainte en ligne afin d'être convoqué par la police ou la gendarmerie, être entendu sur les faits et ainsi, signer votre plainte.

Il est également important de contester l'amende dans les 45 jours suivant la réception de l'avis de contravention (30 jours lorsqu'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée).

"Ce qu'il faut faire en prévention, c'est bien penser d'avoir sa carte grise à jour. C'est ce qui permet systématiquement de recevoir les avis de contravention et de les contester. Mais il y a toujours possibilité de faire des recours, la loi est prévue pour ça, et il faut les faire", détaille face à notre caméra l'avocat Me Luc Berard. Lorsque votre dépôt de plainte pour usurpation d'identité est enregistré, vous pouvez par ailleurs demander une nouvelle carte grise, comportant un nouveau numéro d'immatriculation.