Ce mercredi 26 juin, c'est le dernier jour pour corriger, si besoin, vos déclarations de revenus. Plusieurs millions de contribuables recevront ensuite fin juillet un ajustement. Qui est concerné et comment cela se passe-t-il ?

Pour beaucoup, les impôts sont synonymes de prélèvement douloureux. Mais il arrive aussi que le processus s’inverse, et que le fisc redonne de l’argent. C’est même plus fréquent qu’on ne le croit : cet été, comme chaque année, entre dix et quinze millions de ménages seront remboursés d'un trop-perçu, soit quatre foyers imposables sur dix. Le reportage du JT de 13H à voir dans la vidéo en tête de cet article vous explique tout ce qu’il faut en savoir.

"Je connais le système, je suis expert-comptable. Ceux qui sont remboursés, ça dépend des déductions qu'ils font des revenus", glisse l’un des passants que nous avons interrogés. Et c’est exact. En fait, les déductions sont possibles dans deux principaux cas de figure : soit vous avez eu recours à des emplois à domicile ou fait des dons à des associations ; soit vos revenus sont en baisse d'une année sur l'autre. Les impôts réajustent alors les prélèvements et procèdent à des remboursements.

"Nous avons reçu ce document, avec en gros le montant qui doit être remboursé, en même temps que l’avis d’imposition", montre à notre caméra Anne Schaetzel, une retraitée strasbourgeoise qui a eu l’heureuse surprise de recevoir ainsi la modique somme de 618 euros l’année dernière. Le remboursement s'effectue toujours en deux étapes sur votre compte bancaire : la majeure partie (60%) en janvier et le complément (40%) durant l'été. "Fin juillet, au plus tard début août", précise Anne Schaetzel, pour qui "quand ça tombe, ça fait du bien". En 2024, les versements sont prévus le 24 ou le 31 juillet prochains.

"Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que le particulier, s’il observe une baisse de ses revenus, peut tout au long de l’année, en allant sur le site des impôts ou en se rendant dans son centre des impôts, changer son taux de prélèvement à la source, pour être au plus près de la réalité", complète Benoît Perrin, directeur de l’association "Contribuables associés". Attention, en revanche : en cas de revenus supplémentaires, c’est à la hausse que votre impôt sera revu. Et ce sera donc à vous de rembourser le fisc.