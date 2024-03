Pourquoi la "taxe poubelles" augmente... alors que le nombre des collectes d'ordures diminue

La collecte de nos ordures ménagères coûte désormais, en moyenne, 125 euros par habitant. Problème : cette taxe augmente alors que, par endroits, les ordures sont de moins en moins ramassées. Et les prix peuvent considérablement varier d'une ville à l'autre.

"En dix ans, ça a augmenté de 58%, avec un pic en 2021, une hausse de 30%", détaille, factures à l’appui, Alain Mauricou, habitant de Champnétery, en Haute-Vienne, dans le reportage de TF1 ci-dessus. Il s’agit de sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dite "taxe poubelles" pour les intimes, passée de 93,15 à 125,50 euros par semestre depuis 2014. "On aurait pu comprendre s’il y avait eu un service supplémentaire", ajoute le retraité, circonspect de constater que, dans ce laps de temps, le ramassage hebdomadaire dans son village n’a, quant à lui, jamais évolué.

Une enquête de l'UFC-Que choisir publiée ce mardi révèle que cet écart entre fiscalité et efficacité existe ailleurs. Une tendance nationale : la TEOM, payée par 58 millions de Français en même temps que la taxe foncière, s’est alourdie, entre 2020 et 2022, de 6% en moyenne, passant de 118 à 125 euros par an et par habitant. Problème : son mode de calcul, basé sur la valeur locative des biens (qui ne cesse d’augmenter) et non le chargement des poubelles, crée d’importantes disparités. Moins de 70 euros par an à Brest, contre plus de 217 euros par habitant à Marseille, à titre d’exemple.

On trouve ainsi des mécontents un peu partout en Haute-Vienne. Dans la vidéo en tête de cet article, notre équipe se rend aussi à l’autre bout du département, à Saint-Yrieix-sous-Aixe, où la facture a augmenté de près de 20% en trois ans alors que, depuis le début de l’année, il n'y a plus qu'un seul ramassage au lieu de deux par mois. En conséquence de quoi, des habitants se sont réunis en association, pour comprendre comment chaque communauté de communes décide des tarifs et du ramassage.

"Soit le prix est beaucoup plus élevé, soit il reste égal, mais avec un service diminué par trois", note Denis Laban, secrétaire de l’association de défense des usagers du service public de Haute-Vienne. À Saint-Yrieix-sous-Aixe, toute collecte supplémentaire est désormais comptabilisée via une puce électronique, afin d’inciter à composter plutôt qu’à garnir les poubelles. "Ce sera 12 fois 9 euros en plus, puisque le forfait n’inclut qu’une poubelle par mois", estime Jean-Luc Chenel, un habitant.

"Les prestataires, chargés des collectes, ont augmenté leurs prix à cause de l’évolution du coût des combustibles, des camions, etc. Alors qu’en face, les prix du traitement explosent", explique pour sa part Philippe Barry, président de la communauté de communes du Val-de-Vienne. Une problématique très comparable à celle, relayée par Le Parisien, dans l’Eure, où la communauté de communes du Roumois Seine a répondu peu ou prou la même chose à des habitants en colère, dont la pétition en ligne contre l’évolution de leur TEOM a recueilli plus de 1.100 signatures.

Tous ces contestataires n’ignorent sans doute pas que, le 15 mars dernier, le Tribunal administratif de Lille a finalement contraint, au bout de trois ans de procédure, la Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) à rembourser les 16 millions d’euros de la "taxe poubelles" de 2021 aux contribuables, jugeant que ces derniers n’avaient pas été suffisamment informés au moment de l’institution de la TEOM en septembre 2020. Une autre action en justice est désormais envisagée par le collectif de citoyens victorieux pour celles des années suivantes.