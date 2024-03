Taxe foncière : pourquoi de nombreuses villes l'augmentent encore cette année

La taxe foncière va encore augmenter en 2024 pour les propriétaires. La hausse sera au minimum de 3,9%... En plus de celles que votent (ou non) les municipalités actuellement. On vous explique.

Une certitude : les propriétaires d’un bien immobilier verront, a minima, leur taxe foncière réhaussée de 3,9% cet automne. Une augmentation généralisée car indexée sur l’inflation, ou plus précisément l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre 2022 et novembre 2023. Ce n’est pas tout : chaque commune, en fonction de ses besoins, vote actuellement une éventuelle hausse supplémentaire. TF1Info a listé, dans cet article, les villes qui ont déjà communiqué leur décision. Toutes ont choisi de l’augmenter en 2024.

Sceaux, commune des Hauts-de-Seine de 19.000 habitants qui n'avait pas voté d'augmentation depuis trois ans, en fait partie. Ici, ce sera 6%, en plus des 3,9% de l’IPCH. "La ville doit financer de nouvelles activités. De plus en plus, les collectivités prennent en charge des missions qui relevaient de l’État. Par exemple, nous, il y a une dizaine d’années, nous n’avions pas de police municipale", justifie, au micro de TF1, dans le reportage du JT en tête de cet article, Isabelle Drancy, adjointe (SE) au maire de Sceaux déléguée aux finances et à la commande publique.

Depuis dix ans dans l'Hexagone, le montant de cet impôt a augmenté, en moyenne, de 26,3%. Un contre-exemple, tout de même : la commune de Bischwiller, dans le Bas-Rhin, qui n'a pas augmenté sa taxe foncière… depuis 2014. Pour y parvenir, la municipalité gère de façon stricte et essaie d'anticiper. "Quand les taux d’intérêt étaient relativement bas, nous avons fait le pari de faire des emprunts qui n’étaient pas obligatoirement nécessaires en tant que tels pour financer certaines choses, explique le maire (SE) Jean-Lucien Netzer. C’était pour avoir une marge de manœuvre en vue des investissements futurs." Aujourd'hui, alors que tout augmente, ses administrés l’en remercient chaleureusement.