Des centaines de seniors ont été sommés de rembourser des milliers d'euros à cause d'un bug entre France Travail et les caisses de retraite. Grâce, entre autres, à un reportage de TF1, Isabelle vient d'obtenir gain de cause. Une bonne nouvelle pour tous les dossiers en cours.

"J'ai explosé en pleurs tellement j'étais contente". Pour Isabelle, c’est la fin d’un long calvaire. Cette retraitée est soulagée et très émue face à notre caméra ce mardi. Elle vient de recevoir un mail de France Travail, responsable du versement de l’assurance chômage, lui stipulant qu'elle n’a plus à rembourser les plus de 9.000 euros que lui réclamait l’organisme. "France Travail a décidé de réviser sa position. Votre dette est annulée", lit-elle dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

Souvenez-vous, il y a un mois, lorsque le JT de TF1 l'avait rencontrée, Isabelle devait verser sur le champ à France Travail 9.178 euros. "Nous vous invitons à rembourser cette somme avant le 8 juin 2024", pouvait-elle lire à l'époque dans le courrier qu'elle avait reçu. En cause, un bug dans la transmission de ses données concernant sa retraite. En clair, elle a touché des allocations chômage jusqu’au 1ᵉʳ juin 2023, sauf qu’elle aurait dû prendre sa retraite dès le 1ᵉʳ octobre 2022, soit huit mois plus tôt.

Je me suis battue et c'est quand même une victoire. Isabelle

Les montants versés entre temps constituent donc un trop-perçu à rembourser. Problème : impossible pour elle de trouver une telle somme, puisqu’elle était considérée comme chômeuse et n’a donc jamais touché de pension de retraite. "J'essaye de me débrouiller. Je fais des restrictions budgétaires sur tous les plans aujourd'hui", précisait-elle face à notre caméra.

Aujourd’hui, enfin, le problème est donc résolu. Après des semaines d’attente et des dizaines de coups de fil, sa dette est effacée. "J'ai l'impression pendant des mois de n'avoir eu aucune crédibilité. Et là, tout d'un coup, j'ai gagné, enfin, j'ai gagné, je me suis battue et c'est quand même une victoire", lance-t-elle.

Et Isabelle n’est pas la seule à s’être retrouvée dans cette situation ubuesque. Au total, 2500 anciens chômeurs désormais à la retraite sont concernés. Tous n'ont pas eu gain de cause. Philippe, par exemple, nous avait lui aussi confié il y a un mois être dans l'impasse. "Là, ils me demandent 11.700 euros, je ne sais pas comment faire", se désolait-il. Obtiendra-t-il l'effacement de sa dette ? France Travail assure aujourd'hui à TF1 que son dossier sera réexaminé le 8 juillet prochain.