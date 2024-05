L'UFC-Que Choisir lance un comparateur : les conseils pour bien choisir son assurance-vie

Près d'un ménage français sur deux possède une assurance-vie. Pour se retrouver dans la jungle des contrats proposés, l'UFC-Que Choisir lance ce mercredi un comparateur indépendant. Le JT de TF1 vous explique et délivre ses conseils.

Seul souci : dans la jungle des contrats proposés sur le marché, comment être certain de choisir celui qu'il vous faut ? Si la majorité des Français se tournent vers leur banque, ils ne sont pas toujours à l'abri des mauvaises surprises. Pour éviter les mésaventures, l'UFC-Que choisir vient de lancer un nouveau comparateur d'assurance-vie indépendant. Exceptionnellement gratuit pendant 4 semaines, il propose d'aider le consommateur à trouver le contrat adapté à son profil d'épargnant parmi plus de 150 assurances vie.

Attention aux frais d'entrée et de gestion

Premier conseil : attention aux frais. "Il y a parfois des frais à l’entrée. Si vous mettez 100 euros sur une assurance-vie, certains vont prendre 5%, tandis que d'autres ne prendront rien. Ensuite, il y a des frais de gestion annuels qui peuvent varier du simple au décuple", prévient face à notre caméra Grégory Caret, directeur de l'observatoire de la consommation à l'UFC-Que Choisir.

Pensez aussi à bien vérifier si le placement est risqué ou non, et regardez le taux d'intérêt proposé. En moyenne, il est de 2,6%. De quoi rendre l'assurance-vie intéressante par rapport à l'inflation (2,2 %). Toutefois, cela cache des disparités très importantes, allant de 1,7% jusqu'à 4,9%. Mais pas de panique : en cas de mauvais choix, sachez qu'il est possible de résilier votre contrat en quelques clics.