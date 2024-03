La sécheresse fissure leur maison, ils n'ont aucune indemnisation : les oubliés de l'état de catastrophe naturelle

En 2022, un quart des communes qui en ont fait la demande se sont vu refuser le classement en état de catastrophe naturelle. Une décision qui peut parfois varier d'une commune à l'autre, voire d'une maison à l'autre, et même si elle est prise, l'indemnisation par les assurances n'est pas garantie. Des propriétaires dépités témoignent auprès de TF1.

Que se passe-t-il avec la procédure de classement en catastrophe naturelle (Cat-Nat) sécheresse ? Pourquoi y a-t-il une telle différence de traitement entre sinistrés ? Prenons l'exemple du pavillon construit en 2003 dans une commune de l'Oise, que filme notre équipe dans le reportage ci-dessus. Il est en parfait état en apparence, mais à y regarder de plus près, à l'arrière, d'imposantes poutres en bois soutiennent les murs fissurés. Les fissures sont apparues lors d'un épisode de sécheresse exceptionnel durant l'été 2020. Conséquence, il a fallu renforcer en urgence la structure de la maison. Au total, les propriétaires ont dû débourser 8500 euros de travaux pour éviter qu'elle ne s'effondre.

"Trois ans de bataille"

"C’était une somme qui était prévue pour notre mariage, qu'on a donc dû décaler puisque ces 8 500 euros ont fini dans les étayages, mais c'était notre sécurité avant tout. Ça a remis en cause un de nos projets de vie", explique l'habitante des lieux, Mera Formoso. La maison est située dans une zone à risques. Les fissures ont maintenant envahi le salon, obligeant son mari, Aurélien, à mettre du scotch. "C'est pour réduire les passages d'air. Après, moralement, c'est juste un cache-misère", souligne-t-il.

Des sols argileux instables, une terre historiquement sèche, ces conditions permettraient d'obtenir le classement en catastrophe naturelle. Mais rien n'a été décrété, le chantier est au point mort. "On a fait trois ans de bataille avec nos avocats, on a monté des dossiers solides qui ont tout le temps été jugés non recevables. Donc maintenant, il faut se faire une raison et puis entamer les travaux à nos frais", poursuit le jeune homme.

Les assurances lâchent leurs assurés, alors que l'on cotise pendant des années pour un bien, que l'on travaille toute notre vie pour avoir ce bien. Joël Lefevre, habitant de Le Meux

Le paradoxe, c'est qu'à moins de deux kilomètres, le village voisin de Le Meux a obtenu ce classement lors du même épisode de sécheresse. Pour tenter de comprendre, la maire de la ville, Evelyne Le Chapellier, s'appuie sur la carte d'exposition aux risques argileux (ci-dessous). Modérée ou importante, la moitié du pays est impactée et son village est en pleine zone rouge. C'est l'élément qui a pesé dans la décision des pouvoirs publics selon elle : 18 maisons étaient ici concernées. "Le premier critère, c'est le nombre de personnes sinistrées, impactées, dans des zones qui sont avec des aléas de retrait-gonflement d'argile fort", avance l'édile.

Pour autant, et c'est surprenant, le décret de catastrophe naturelle obtenue par la mairie n'a pas garanti aux sinistrés une prise en charge par les assurances. "Voici les fissures que nous avons depuis 2020 et qui ne font que s'aggraver", lance Teresa Lefevre, une habitante. Les fissures se sont en effet transformées en crevasses. Mais les experts ont estimé que ces dégâts n’étaient pas liés à la sécheresse, mais à des problèmes de matériaux, de fondations ou de construction. Conclusion : sur 18 maisons concernées, 18 dossiers rejetés. "Les assurances lâchent leurs assurés, alors que l'on cotise pendant des années pour un bien, que l'on travaille toute notre vie pour avoir ce bien", déplore Joël, son époux.

Pour les assureurs, la sécheresse est un sujet sensible. En 2022, selon France assureurs, 8600 communes ont demandé leur classement en catastrophe naturelle. C'est un record absolu. Mais un quart a vu sa demande refusée. Selon Stéphanie Duraffourd, experte assurance, chez Assurland.com, la facture climatique commence à peser très lourd. "En 2022, c'était 3 milliards. En 2050, on estime que les coûts liés à la sécheresse, ce sera 43 milliards au cumul. On va vers un risque qui est de plus en plus étalé sur l'ensemble du territoire et qui va coûter de plus en plus cher", estime-t-elle

La prime sécheresse des assurances est actuellement de 20 euros. Elle pourrait passer à 45 euros dès l’année prochaine. Plus de 10 millions de maisons sont exposées à ce risque en France.