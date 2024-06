Plus de 800 clients d'Interior's ont découvert que cette enseigne d'ameublement est désormais en liquidation judiciaire. Une situation qui rappelle ce qu’il s'est passé pour Habitat fin 2023. Quels recours pour les consommateurs ayant parfois dépensé plusieurs milliers d’euros ?

Charles-Édouard Dulon a sans doute dû s’asseoir en apprenant la nouvelle, le 26 avril dernier, du placement en liquidation judiciaire d’Interior’s. Ce chef d’entreprises y avait commandé des chaises il y a sept mois, déboursant 743 euros. Elles ne lui seront jamais livrées. "C’était un cadeau de mariage", soupire-t-il au micro de TF1, dans le reportage du JT de 20H diffusé ce mardi 25 juin, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Comme lui, plus de 800 clients de l’enseigne d’ameublement, réunis un groupe Facebook, demandent un remboursement. Le préjudice total s'élève à plus d'un million d'euros.

Contactés par TF1, les anciens dirigeants assurent regretter la situation et se justifient ainsi : "Il n'y a, dans cette difficile affaire, aucune escroquerie d'aucune sorte et l'affirmer ou le laisser penser est diffamatoire." Certains consommateurs lésés, ayant pu passer commande sur le site de la marque jusqu’au 30 avril, soit quelques jours après l’annonce de la liquidation, soupçonnent l’enseigne de ne pas les avoir prévenus délibérément… En fait, Interior's devait initialement poursuivre son activité jusqu'à la fin juillet. C’est une décision du tribunal de commerce du Havre (Seine-Maritime) qui a avancé sa cessation au 24 mai.

En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le consommateur est payé en dernier lieu. Me Emma Leoty, avocate et spécialiste du droit de la consommation

Les clients, dont certains ont effectué des achats à plusieurs milliers d’euros, désormais en suspens, seront-ils remboursés un jour ? Très peu de chance pour Me Emma Leoty, avocate et spécialiste du droit de la consommation : "En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire, le consommateur est payé en dernier lieu. C'est-à-dire qu'il est payé après l’État, après les fournisseurs, après les bailleurs, et donc il devra se contenter des quelques miettes potentielles qui resteront et seront réparties." En attendant, les personnes n’ayant jamais reçu leur commande sont invitées à adresser un courrier recommandé avec accusé de réception, en joignant la facture et le relevé bancaire prouvant le paiement, à la mandataire désignée par le tribunal.

Récemment, d'autres enseignes d'ameublement ont été placées en liquidation judiciaire. Chez Habitat, liquidée en décembre 2023 mais dont le site Internet a rouvert en juin, le repreneur propose aujourd’hui des bons d'achat aux clients lésés, mais sous condition. Nadine Blanchard attend toujours d’être indemnisée… "Tous ceux qui, comme nous, ont payé en plusieurs fois, se retrouvent dans un cercle vicieux. Mais on y croit encore. Si une partie des clients est arrivée à obtenir quelque chose, il n’y a pas de raison que l’autre partie n'y arrive pas", espère-t-elle. Selon le nouvel exploitant d'Habitat, toutes les demandes d'indemnisation seront traitées d'ici un mois. Elles sont estimées à 9.000 au total, pour un préjudice de 8 millions d’euros.