Voici cinq astuces pour vous débarrasser de vos centimes

Ne les laissez plus dormir dans vos poches ou votre porte-monnaie ! Bien utilisés, les centimes peuvent représenter de petites sommes non négligeables. Voici cinq façons d'utiliser ces pièces.

Ils traînent par dizaines dans les porte-monnaie. "On attend que ça se cumule, et un jour, on se dira 'tiens, combien il y a dedans ?' et on pourra les échanger", réagit une passante dans la vidéo de TF1 ci-dessus. "Je les mets de côté parce que c'est énervant de les avoir dans le porte-monnaie", dit une autre. Mais alors, quelles sont les meilleures façons de se débarrasser de ces centimes d'euro ?

Les échanger contre des bons d'achat

Depuis quelques années, il est possible d'échanger vos petites pièces dans des bornes situées dans certaines grandes surfaces contre des bons d’achats. Dans le supermarché de Pineuilh, en Gironde, où se rend notre équipe dans le reportage en tête de cet article, une cliente verse minutieusement l'ensemble de ses petites pièces accumulées dans une borne Eurocycleur.

Après avoir inséré les pièces, la machine calcule le montant en quelques secondes et imprime le précieux reçu : "J'ai un bon d'achat de 8,02 euros. C'est utile pour acheter n'importe quoi, ça peut être pratique", lance-t-elle devant la borne. Attention : le bon émis par Eurocycleur doit être utilisé dans un délai de trente jours en intégralité, sans possibilité de rendu de monnaie.

Une formule également proposée par les bornes Coinstar, qui échangent les pièces en bons d’achats avec cette fois un rendu de monnaie possible, à partir d'un euro d’achat minimum. Cette solution est proposée par plusieurs grandes enseignes, notamment Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Super U et Intermarché. Une carte en ligne permet de localiser les magasins proposant ce service.

"Il y a des clients qui ne viennent rien que pour ça, parce qu'ils savent qu'on est équipé de cette machine. C'est bien aussi parce que ça fluidifie le passage en caisse", constate Ghislaine Lafaurie, responsable de caisse chez Leclerc. Chaque mois, environ 5000 euros sont déposés dans cette machine.

Les déposer à la banque

Rien n'interdit de déposer ses centimes à la banque. Mais comment, concrètement ? "Il faut que le rouleau soit complet, donc à raison de quarante pièces pour des pièces de 10 centimes, et ensuite, on effectue un dépôt sur votre compte qui sera immédiat", détaille Thierry Volto, chargé de clientèle à La Banque Postale de Bordeaux (Gironde). Le dépôt maximum autorisé s'élève à 1500 euros.

À savoir tout de même que chaque banque a sa propre politique de dépôt de pièces de monnaie. Si certaines demandent de remplir des rouleaux, d'autres acceptent que les pièces soient mises en vrac dans les sachets de transport de fonds à disposition des clients. C'est le cas du Crédit Agricole ou de la Société Générale.

Les utiliser dans les commerces

Autre réflexe à avoir : liquider sa petite monnaie dans son commerce de proximité ou dans un autre magasin. À noter qu’il est interdit pour un commerçant de refuser le paiement en pièces de monnaie. "On ne m'a jamais payé une note entière en petites pièces jaunes. (...) Je pense que ça me ferait sourire, et que je les prendrais quand même", réagit une commerçante auprès de notre équipe.

Seul cas de figure lors duquel le commerçant peut refuser les centimes : si le client paie avec plus de cinquante pièces. Il peut également refuser ce moyen de paiement si les pièces semblent trop endommagées. Il est recommandé de favoriser les monnayeurs automatiques, cette caisse évitant au commerçant de gérer l’encaissement et le rendu de monnaie.

Les donner lors de l'opération Pièces Jaunes

Qu’elles soient rouges ou jaunes, vous pouvez donner vos pièces au profit de la Fondation des hôpitaux dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, organisée tous les ans en début d’année. Toutes les pièces sont acceptées, et peuvent être collectées dans les tirelires à cet effet dans les bureaux de Poste.

Après cette période, il est toujours possible de faire un don en ligne, bien que cela ne vous permettra pas de liquider vos centimes.

Les collectionner : certaines peuvent être rares

Mais attention : un petit trésor se cache peut-être dans votre porte-monnaie. Les plus rares sont celles que les spécialistes appellent "fautées", avec une erreur de conception ou un défaut. "Il y a une monnaie que j'aime beaucoup, on a d'un côté la France, et quand on la retourne, on a la Grèce. La monnaie de Paris va frapper les monnaies françaises mais aussi les monnaies grecques", détaille Vanessa Laudouar, responsable de magasin chez Comptoir Des Monnaies.

"Plus le défaut est gros, plus la valeur va être importante", poursuit-elle. Ces défauts peuvent valoir plusieurs centaines d'euros, mais les chances d'en acquérir sont minces. Toutes les cotes de pièces peuvent être retrouvées sur le site spécialisé info-collection.fr.