Prime de Noël 2023 : maman solo, Marion va bénéficier de la majoration de 35%

La prime de Noël est versée à partir de ce vendredi aux foyers les plus modestes. Cette année, un coup de pouce supplémentaire est donné aux familles monoparentales. Marion, interrogée par TF1, fait partie de celles qui pourront bénéficier d'une majoration de 35%.

De nombreuses familles françaises l'attendent. La prime de Noël, aide publique créée en 1998, est versée à partir de ce vendredi 15 décembre aux foyers modestes. Marion, 30 ans, fait partie de ceux qui en bénéficieront cette année. Elle vient de lancer son activité, et ses revenus étant encore faibles, elle touche le RSA. Bonne nouvelle, elle va recevoir une prime d'un montant de 370,45 euros. Une somme qui "va l'aider", explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article, "à régulariser toutes les factures" : "Cette prime nous permet de nous remettre à zéro avant de débuter une nouvelle année", confie-t-elle.

Coup de pouce supplémentaire cette année, cette prime est majorée de 35% pour les familles monoparentales. Cette maman solo en profitera pour gâter ses deux enfants : "Ça va me permettre de leur offrir le cadeau qu'ils souhaitent".

Qui touche combien ?

À l'instar de Marion, près de 2,3 millions de ménages aux revenus modestes vont bénéficier de cette prime, selon leur composition familiale. Une prime particulièrement attendue en cette année rude pour le pouvoir d’achat. 54% des Français estiment qu’ils vont devoir réduire leur budget Noël (+3 pts) selon un sondage publié par LSA.

Par exemple, un célibataire recevra 152,45 euros et une famille avec deux enfants percevra 320,15 euros, et ce, sans démarche à réaliser. "Pour la grande majorité des bénéficiaires, il n'y a rien à faire", explique à TF1 Damien Ranger-Martinez, directeur de la communication de la caisse nationale d'Allocations familiales. "Ils sont déjà connus des différents organismes qui délivrent cette prestation et donc à partir du 15 du mois, ils recevront sur leur compte en banque cette prime de Noël". En d'autres termes, il convient d'être éligible au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation équivalent retraite (AER) pour en bénéficier.

TF1

Cette année, comme nous l'expliquions avec le cas de Marion, en plus du montant principal (152,45 euros minimum pour une personne seule), une majoration de 35% a été votée par les parlementaires en novembre à destination des familles monoparentales en situation de précarité. 660.000 foyers vont en bénéficier en France, selon les chiffres du ministère de l'Économie et des Finances.

C'est pour cette raison que les familles monoparentales inscrites à Pôle emploi sont les seules à devoir signaler leur situation à l'organisme, en faisant une demande pour prétendre à cette majoration de la prime de Noël. Comment faut-il procéder si vous êtes concerné. On vous l'explique dans l'article en lien ci-dessus.