VIDÉO - "Tellement épuisant" : l'invraisemblable casse-tête pour toucher MaPrimeRénov'

TF1 avait rencontré Jennifer Flores chez elle, à Saint-Martin d’Hères (Isère), le 30 janvier 2023. Alors, comme tant d’autres, "en attente du complément demandé" sur le site, elle vient à peine de récupérer les 8.000 euros qui lui étaient dus, au bout d’un an et demi de bataille, menée avec l’aide d’un avocat. "C’était tellement épuisant… On ne pouvait plus vivre comme ça, souffle-t-elle aujourd’hui. L’État a une responsabilité là-dedans. Si on nous accorde des aides, c’est que l’argent, ils doivent l’avoir. Ce n’est plus possible de continuer à prendre les gens pour des imbéciles."