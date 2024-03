Téléphonie, voyages... pourquoi il faut faire preuve d'une grande méfiance face aux "petites" assurances

Lors de l'achat d'un téléphone portable, d'un billet de spectacles ou d'un voyage, on vous propose souvent des assurances pour quelques euros. Sauf que dans les faits, elles vous coûtent généralement bien plus cher que ce qu’elles couvrent. Car c'est au moment de se faire indemniser que les galères commencent, comme vous l'explique le JT de TF1.

Très répandues et censées être facultatives, les assurances que vous prenez pour vos billets de train, d'avion ou même votre électroménager ne couvrent au final pas grand-chose. Et pourtant, ces offres vous semblent parfois très intéressantes. "S'il arrive quoi que ce soit sur mon appareil, si je peux me faire rembourser, c'est très bien", explique une retraitée dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Une assurance annulation peut être intéressante si le voyage est cher", renchérit un père de famille. Pas si sûr...

Les indemnisations pour le consommateur ne sont in fine que de l'ordre de 5 à 20 %, ce qui est dérisoire et inacceptable. Mélanie Saldanha, juriste banque-assurance à l'UFC-Que Choisir

Les grands gagnants, ce sont surtout ceux qui vous vendent ces assurances. Ils font signer aux Français 4 milliards d’euros de cotisations par an, et les conditions de dédommagement sont très précises. Pour un billet de train, par exemple, si vous êtes malades, il faut déjà avoir consulté un médecin avant le départ. Ou si vous avez eu un accident, il faudra quand même prouver que vous aviez prévu d’arriver avec 30 minutes d’avance à la gare. Bref, pour les clients, ces assurances dites "affinitaires" sont très difficiles à activer et donc peu utiles. C'est ce qu'a dénoncé ce mercredi l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme des assureurs et des banques.

"L'assurance affinitaire ne va pas être rentable pour le consommateur puisqu'il y a un ratio qui est réalisé. Et les indemnisations pour le consommateur ne sont in fine que de l'ordre de 5 à 20 %, ce qui est dérisoire et inacceptable", affirme Mélanie Saldanha, juriste banque-assurance à l'UFC-Que Choisir. En clair, pour 100 euros déboursés en assurances, vous ne toucherez au mieux que 20 euros de dédommagement. Pire, il vous faudra, même dans certains cas, payer une franchise. Ces pratiques sont légales, mais ces garanties ne vous sont pas vendues par des assureurs en magasin. Ce sont simplement des vendeurs.

"Leur métier, c'est de vendre de l'électroménager, mais pas de vendre de l'assurance. Ils ne donnent pas toute l'information nécessaire pour que le client comprenne exactement quel est l'intérêt et quelles sont les limites de l'assurance vendues ?", explique Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR.

Sources de mécontentement, ces assurances représentaient 18% des saisines de la Médiation de l'assurance en 2022, et 12% pour les seules assurances de téléphones portables. À travers divers contrôles, le gendarme des banques et des assureurs, adossé à la Banque de France, a par ailleurs constaté que les refus de prise en charge étaient nombreux, "entre 40 et 80% pour les garanties annulation" en assurance voyage, par exemple. Et les réclamations sont élevées : dans l'assurance mobile, "environ 60%" d'entre elles sont liées à un défaut de consentement au contrat", selon le service de contrôle de l'organisme.

Le régulateur demande donc un meilleur encadrement des assurances affinitaires. D'ici là, soyez vigilant et lisez bien les contrats. C'est là que se cachent toutes les conditions de remboursement.