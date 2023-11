VIDÉO - À quelles indemnisations avez-vous droit en cas de coupures de courant ?

Les tempêtes ont privé d’électricité 1,2 million de foyers. Saviez-vous que quand une coupure de courant survient chez vous, vous pouvez obtenir un dédommagement ? Quel montant ? Sous quelles conditions ? TF1 vous dit tout.

L’électricité est revenue, mais le mal est fait. "Tout s'est arrêté dans la maison. Plus de volets, plus de chauffage, plus d'eau chaude, plus de nourriture… On a dû jeter tout ce qu'il y avait dans le frigo", détaille Laura, dont la famille a été privée de courant pendant 48 heures, lors de la tempête Ciarán. Tout le monde ne le sait pas mais lorsque la coupure dépasse les cinq heures de suite, il est possible d’obtenir une réduction sur sa facture d’électricité. Laura a tenté de se renseigner : "Mon fournisseur m'assure que j'ai le droit à une indemnisation. Mais j’ai contacté deux fois Enedis, et deux fois ils ont refusé en disant que c’était une catastrophe naturelle. Alors on est dans le flou, on attend les prochaines factures."

Sollicité par TF1, Enedis confirme que tous les foyers privés d’électricité pendant plus de cinq heures par les tempêtes seront bien dédommagés, sans aucune démarche à effectuer. Éric Salomon, directeur client chez Enedis, explique : "Enedis, en fonction de la durée exacte de la coupure, va faire le calcul et transmettre le résultat au fournisseur qui, lui, viendra retirer le montant de la prochaine facture."

Ce calcul est basé sur la puissance électrique de votre abonnement, à hauteur de 2€/kVA pour chaque tranche de cinq heures. En clair : la famille de Laura, qui a un contrat à 9 kVA et a été coupée 48 heures, obtiendra une somme forfaitaire de 18 euros par tranche de cinq heures, soit une indemnisation de 162 euros hors taxe au total. Il est enfin à noter que si l’indemnisation est proportionnelle à la durée de la coupure, elle est toutefois plafonnée à huit jours et huit heures.