VIDÉO - "Chaque degré que je peux gagner sur la facture" : ils renoncent à se chauffer pour ne pas payer trop cher

En 2023, 79% des foyers ont réduit leur chauffage pour ne pas payer trop cher. Avec l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz, certaines familles sont même allées jusqu'à couper complètement le chauffage. Une équipe de TF1 est allée à leur rencontre.

Pour John, habitant du Puy-de-Dôme, c'est devenu un réflexe quotidien. "Chaque jour, je vais voir le détail de mes consommations en kilowattheure", lance-t-il dans le reportage ci-dessus. En deux ans, la facture de gaz de ce père de famille est passée de 40 à 65 euros par mois.

Il a désormais presque renoncé à se chauffer : "Le thermostat, je le règle à 18, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça je le réglais à 20-21. Quand je ne suis pas là, je le coupe. Quand je n'ai pas les enfants, une semaine sur deux, je diminue aussi mon thermostat", développe-t-il minutieusement. "Chaque demi-degré que je peux gagner sur la facture, je le fais", ajoute-t-il. Sa fille Méline, 10 ans, a pris l'habitude de gérer le froid dans la maison. "Quand je me lève le matin, je vais sur le canapé, j'allume la télé et je prends un plaid. Et après je déjeune avec le plaid", explique-t-elle, recroquevillée sur elle-même.

79% des foyers ont réduit leur chauffage pour ne pas payer trop cher

En 2023, 79% des foyers ont réduit leur chauffage pour ne pas payer trop cher, selon l'étude annuelle réalisée pour le compte du Médiateur national de l'énergie, contre 53% en 2020. 26% d'entre eux ont déclaré avoir souffert du froid.

Avec une facture de 460 euros par mois, il n'est plus possible pour ce couple qui vit à Clamart (Hauts-de-Seine) de chauffer une maison de 180 m². Ils n'allument quasiment plus les radiateurs et envisagent une solution radicale. "Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais vendre ma maison… à cause de ça", déplore la mère de famille.

Un coût de l'énergie qui pèse de plus en plus sur le budget des familles. Beaucoup souhaitent un coup de pouce supplémentaire. "L'État a mis en place ce qu'on appelle un chèque énergie pour les ménages les plus précaires. Il faudrait que ce chèque soit indexé sur l'augmentation des prix des factures pour être réellement efficace. L'aide que perçoivent aujourd'hui les ménages pour se chauffer, ce chèque énergie, n'a pas augmenté depuis 2019", alerte Nadia Ziane, directrice du département consommation chez Familles Rurales.