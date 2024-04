VIDÉO - Épargne : avec le ralentissement de l'inflation, où faut-il placer son argent ?

C'est une conséquence du ralentissement de l'inflation – qui devrait être de 2,5% cette année : les taux d'intérêts des principaux placements, comme le livret A, le livret de développement durable ou les assurances-vie, sont supérieurs à l'inflation. Autrement dit, ces livrets rapportent désormais de l'argent. Mais quels placements privilégier ?

C'est l'épargne préférée des Français. Il suffit de leur demander où ils placent leur argent pour s'en rendre compte. "Je mets de côté tous les mois sur un livret A", indique un jeune homme dans le reportage de TF1 ci-dessus. Tandis qu'une mère de famille confirme que c'est un placement "très flexible et pas bloqué". Résultat, "On a chacun notre livret A dans la famille", assure-t-elle.

Le livret A va rapporter plus d'argent que par le passé et de ce fait, les Français auraient intérêt à investir sur ce type de placement. Sarah Le Gouez, secrétaire générale du Cercle de l'Épargne

Il y a en tout 56 millions de livrets A en France. Et ça tombe bien, c'est le moment pour placer vos économies, car le taux du livret A reste fixe. Il vous rapporte 3 % d'intérêts. C'est rentable, parce que c'est plus élevé que les hausses de prix : 2,3 % au dernier bilan de l'Insee. "Le rendement réel du livret A est à présent positif. C'est une première depuis 2020. Le livret A va rapporter plus d'argent que par le passé et de ce fait, les Français auraient intérêt à investir sur ce type de placement", affirme Sarah Le Gouez, secrétaire générale du Cercle de l'Épargne.

Combien les placements les plus sûrs vous rapportent-ils aujourd'hui ? 1 000 euros, par exemple, vous font gagner en un an 30 euros avec le livret A. C'est le même montant avec un livret de développement durable. Mais avec le LEP, réservé aux foyers modestes, c'est 50 euros de bonus. Tous ces produits sont ce qu'on appelle "des épargnes réglementées". "Si vous avez des projets à court terme, il est indispensable de mettre sur les livrets d'épargne réglementés qui ne supportent ni prélèvements sociaux, ni impôts", conseille Sophie Liotier, responsable communication chez lafinancepourtous.com.

Attention, leurs taux d'intérêt sont redéfinis une à deux fois par an, selon les épargnes. Elles restent déblocables à tout moment, à l'inverse d'une assurance-vie, davantage destinée aux projets à long terme et dont le taux d'intérêt peut être plus élevé.