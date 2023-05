VIDÉO - Érosion, sècheresse : bientôt des maisons non assurées en France ?

Leur assurance n'a pas augmenté ses tarifs, mais cela pourrait finir par arriver face au risque de submersion. Pour leur fils, c'est un excès de prudence. "C'est une peur qu'ils aient à débourser beaucoup d'argent. 300 euros d'assurance par an font, sur 50 ans, une somme monstrueuse. On a dû être indemnisé ici de 2000 euros pour juste le nettoyage que nous avons fait nous-mêmes, une tondeuse, une machine à laver et un sèche-linge", peste-t-il.

Dans le village, la digue n'est plus assurée depuis décembre dernier. Pour l'instant, travaux et réparations sont à la charge de la collectivité. "Clairement, ce qui leur fait peur, ce sont les évolutions climatiques, donc prendre en charge un risque de tempêtes plus importantes et plus régulières. Même si on a l'opportunité d'avoir peut-être deux ou trois assurances qui pourraient répondre à notre cahier des charges, je suis incapable de vous dire aujourd'hui quel sera le montant de cette assurance et là, ce sera effectivement un autre enjeu", affirme Arnaud Tanquerel, président du syndicat mixte Ter'Bessin, premier adjoint au maire (Les centristes) de Bayeux (Calvados).