Fast-foods : cette réduction à laquelle vous avez droit n'est (presque) jamais appliquée

Les consommateurs l'ignorent très souvent, mais dans les commerces de restauration rapide, ils ont la possibilité d'être servis dans leurs propres contenants. Une disposition écologique censée leur donner droit à une réduction. Pourtant, peu d'établissements appliquent effectivement la loi, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Au travail ou dans vos trajets quotidiens, par considérations écologiques ou économiques, vous avez peut-être pris l'habitude de boire presque exclusivement ce qui provient de votre propre gourde. Mais saviez-vous que ce petit geste était inscrit dans le Droit ? Ainsi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) impose de nouvelles règles aux entreprises de restauration, que ce soit en matière de vente à emporter ou sur place.

Elle prévoit notamment, précise le gouvernement, que "chaque consommateur peut, depuis le 1er janvier 2021, apporter un contenant réutilisable dans les commerces de vente au détail." Le texte ajoute qu'un client achetant une boisson doit se voir proposer une "tarification plus basse" s'il apporte son propre récipient. Voilà pour la théorie, mais qu'en est-il dand la pratique ?

Dans une enquête, l'UFC-Que Choisir s'est penchée sur la question, et révèle des chiffres désastreux, notamment sur l'information des consommateurs : dans les quinze fast-foods testés (des enseignes Burger King, KFC, McDonald’s et Quick), aucun ne rappelait ce droit aux clients potentiels. À l'inverse de six autres établissements de type café (Starbucks et Prêt à manger), qui mentionnaient tous cette possibilité.

Un manque d'information que les passants interrogés par nos journalistes semblent effectivement subir. "Je ne le savais pas", admet une femme interrogée par TF1 dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre nous confie la même chose, et estime néanmoins que la loi va dans le bon sens.

Emballages jetables : près d'1 sur 2 ne respecte pas la loi

Quant au cœur même de cette mesure, à savoir la possibilité de réutiliser son contenant, les chiffres sont là encore peu encourageants : l'UFC-Que Choisir, qui explique avoir "commandé un burger-frites, un soda et un thé dans 15 fast-foods et des boissons (une chaude et une froide) dans 6 cafés", a constaté que seuls ces derniers établissements ont pleinement respecté la loi. Ce qu'a pu constater, face à la caméra de TF1, le client d'une des franchises bonnes élèves : "J'ai économisé 50 centimes sur ma boisson car j'ai apporté mon propre récipient, et ils me le remplissent", confie Wesley.

En revanche, dans les 15 autres commerces de bouche, seuls 4 ont accepté de servir tous les aliments dans des contenants apportés par les "enquêteurs", et 3 autres n'ont accepté que le gobelet pour la boisson froide. "À chaque fois, le personnel nous a bien précisé qu’il nous faisait une faveur", alors qu'il s'agit bien d'un droit, souligne l'association de consommateurs. Enfin, concernant la ristourne sur les boissons, aucun fast-food n'a accepté de l'accorder, comme la loi l'impose pourtant, là encore.

Dans son enquête, l'UFC-Que Choisir s'est aussi penché sur une autre loi, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, et qui prévoit l'interdiction, pour les fast-foods servant plus de 20 couverts simultanément, d’utiliser des emballages jetables en cas de consommation sur place. Il ressort que sur les 180 établissements visités par les bénévoles de l'association, 46% ne respectent pas la loi.

Il y a pourtant urgence à agir : le gouvernement rappelle que "20 milliards de couverts, gobelets, assiettes et autres contenants jetables finissent à la poubelle, et parfois dans la nature".