Nouvelle prime Rénov' : jusqu'à 70.000 euros d'aide, pourrez-vous en bénéficier pour vos travaux ?

Le taux d'aide va dépendre de votre revenu. Les ménages aux revenus très modestes pourront bénéficier d'un taux de prise en charge allant jusqu'à 90%, le plafond de l'aide passant à 70.000 euros, contre 35.000 euros auparavant. "Pour les plus modestes, résume auprès de TF1 le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, c'est effectivement un taux qui pourra monter jusqu'à 90%. Pour les plus aisés, ce seront évidemment des montants de soutien qui seront moins importants". Le montant exact des barèmes doit encore être tranché.

L'ambition du gouvernement : passer de 60.000 rénovations globales cette année à 200.000 l'an prochain. Est-ce possible ? Interrogée par TF1, Audrey Zermati, directrice de la stratégie et des relations extérieures chez Effy, spécialiste de la rénovation énergétique en ligne, se montre optimiste : "Il va y avoir plus de particuliers qui vont se tourner vers ces travaux, et en plus on a les interdictions de mise à la location des passoires thermiques, donc tout ça va dans le bon sens et va plutôt inciter les gens à réaliser des gros travaux". Et ainsi réduire au maximum le nombre de passoires thermiques, qui sont plus de 5 millions en France.