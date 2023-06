VIDÉO - "Ce qui apparait est faux" : la nouvelle déclaration immobilière sème la pagaille aux impôts

Interrogés par TF1 dans le reportage en tête de cet article, les propriétaires bretons présents ce mardi matin dans la file d'attente du centre des impôts d'Auray, bien fournie - c'était pire la veille, assure une femme -, témoignent des différentes difficultés rencontrées. "J'ai démoli une partie et reconstruit, et ce qui apparait aujourd'hui sur les bien déclarés est faux. Si je ne fais rien, je vais être pénalisée", indique Cécilia, venue pour modifier ses informations. "Moi, je ne suis pas sur internet, mon mari l'est, mais j'ai un bien à déclarer à part qui m'est propre, et c'est impossible", explique une autre contribuable. Une troisième abonde : "Comme je ne me sers pas d'internet, il faut que je vienne. C'est le problème d'internet pour les gens qui ne veulent pas s'en servir".

Selon les syndicats, alors que 60% des déclarations ont déjà été enregistrées, c'est la télédéclaration qui poserait problème.

"On constate une fracture numérique parce que les applications sont compliquées à utiliser pour les gens qui sont tout seuls devant leur écran", explique Nicolas Lhuillery, du syndicat Solidaires Finances Publiques. Il évoque par ailleurs une "impression d'avoir mal fait quelque chose" chez ceux qui ont déjà rempli leur déclaration.