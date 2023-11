Indemnité carburant élargie : allez-vous toucher les 100 euros ?

Concrètement, qu'est-ce que qui change ? Jusqu'à présent, pour bénéficier de l'aide, une personne seule ne devait pas gagner plus de 1 300 euros net par mois, et un couple avec deux enfants pas plus de 3 900 euros. En 2024, ce sera 1 600 euros net pour une personne seule et 4 800 euros pour un couple avec deux enfants.

Les autres conditions restent les mêmes : attester sur l'honneur qu'on utilise son véhicule pour aller travailler, en faire la demande avant fin mars sur le site des impôts. Sont éligibles les voitures, motos, scooters à deux ou trois roues, à moteur thermique, hybride, mais aussi électrique. Enfin, le chèque est versé par personne et non par foyer. Une famille peut donc percevoir jusqu'à 200 euros.