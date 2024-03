VIDÉO - MaPrimeRénov' : les points de vigilance pour se prémunir des escroqueries

Des centaines de milliers de propriétaires espèrent pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'. Mais attention, le nombre de fraudes liées à cette aide ne cesse d'augmenter, des centaines d'entreprises ayant déclaré des travaux fictifs afin de percevoir des financements. TF1 fait le point sur ce phénomène.

Factures frauduleuses, chantiers fantômes ou sociétés sans réelle activité... Les arnaques MaPrimeRénov' se multiplient en France. En avril dernier, Christine et Denis Bigorgne ont bénéficié d'une aide de l'État afin de faire isoler les murs extérieurs de leur maison. Le problème : près d'un an plus tard, le couple est sans nouvelles de l'artisan, et les travaux, eux, sont loin d'être terminés. "Il n'a rien fait. On peut téléphoner, c'est coupé", se désole Christine Bigorgne, interrogée dans le reportage ci-dessus.

Des modes opératoires similaires

Le couple n'est pas un cas isolé. "J'ai eu le droit à une tentative d'arnaque à la Prim'Renov", "Dites, on fait comment pour signaler une usurpation par un escroc qui démarche sur la prime rénov ?", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Le mode opératoire est souvent le même.

Les malfaiteurs créent une société fictive, dont la durée de vie dépasse rarement plus d'un an, le temps de démarcher de nouveaux clients. Après avoir encaissé les acomptes, ils transfèrent l'argent des victimes à l'étranger.

D'autres escrocs vont encore plus loin, déclarant des travaux fictifs afin de bénéficier de la prime rénov'. Des centaines d'entreprises sont aujourd'hui pointées du doigt pour fraude. Bercy s'engage alors à renforcer ses contrôles de 20% d'ici un an, et de 30% d'ici 2025.

"Il faut vraiment que quelqu'un se déplace pour faire un devis sur place, et rien de mieux que le bouche-à-oreilles. Sinon, on peut tomber sur les escrocs qui proposent par exemple des rénovations à un euro. Une rénovation à un euro pour l'ensemble d'une maison, ça n'existe pas", s'insurge Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, interrogé par TF1. Le ministère de l'Économie rappelle que ces escrocs encourent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende.