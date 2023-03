Marseille : la (forte) hausse de la taxe foncière annulée à cause d’un vice de procédure ?

Dans la cité phocéenne, le cas d'Eric n'est pas unique. Ils sont nombreux à être dans la même situation et à partager son avis. "C'est une aberration", lance un habitant. Alors, plus de 200 propriétaires ont attaqué la mairie en justice, ainsi qu'un conseiller municipal d'opposition LR, Pierre Robin. Leurs recours ont été examinés ce mercredi par le tribunal administratif, qui donnera sa décision dans les prochains jours. Pour eux, la hausse de 16,2% de la taxe foncière est injuste. Cela peut représenter plusieurs centaines d’euros pour certains logements. "Parmi les plaignants, il y a beaucoup de petits propriétaires qui pourraient tomber dans le seuil de la pauvreté. Il y a un moment où l’impôt devient injuste et intolérable", déclare Auguste Lafon, président de l’UNPI 13 (Union nationale de la propriété immobilière).

Pour maître Jacques Gobert, l’avocat des propriétaires requérants, l’augmentation de la taxe foncière n’est pas valable, à cause d’un vice de procédure. La mairie aurait manqué de transparence sur le budget. "Si on taxe de façon absolument irréfléchie et inorganisée et non débattue de façon démocratique, eh bien, on arrive à des augmentations qui sont insupportables pour le propriétaire", dit-il.