Milliards oubliés sur des comptes bancaires : les Français se ruent sur la plateforme Ciclade

Et si une somme d'argent non négligeable vous appartenant dormait sur un compte bancaire, d'assurance-vie ou d'épargne salariale sans que vous le sachiez ? À en croire les 6,7 milliards d'euros non réclamés actuellement détenus par la Caisse des Dépôts, trop peu de personnes semblent se poser la question ou savoir comment y répondre.

C'est précisément la mission de la plateforme Ciclade, qui permet aux épargnants de rechercher d'éventuels fonds en déshérence. La démarche sur Internet est simple : il suffit d'entrer nom, prénom, date de naissance sur ciclade.caissedesdepots.fr et de lancer la recherche. Si, comme au loto, on ne gagne pas à tous les coups, il arrive bel et bien que des surprises inattendues se produisent. Et le cas échéant, il est encore temps de récupérer rapidement cet argent.