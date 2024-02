VIDÉO - Revalorisation des pensions : combien les retraités touchent-ils en plus à partir de ce vendredi ?

En France, les pensions de retraite qui viennent d'être revalorisées seront versées vendredi 9 février. Ainsi, la pension de plus de 14 millions de retraités augmentera de 5,3%. Qui est concerné ? Et quelle somme toucheront-ils en plus chaque mois ? TF1 fait le point.

Lundi 1er janvier, les pensions de retraite ont été augmentées de 5,3 %. Mais ce n’est que vendredi 9 février, qu’ont lieu les premiers versements. "Un retraité qui perçoit, à l’heure actuelle, une pension de retraite de base de 1000 euros par mois touchera, à partir du mois de février, une pension de 1053 euros. Si sa pension s’élève à 1 200 euros, la hausse sera de 63,60 euros par mois, soit 1 263,60 euros", a précisé l'administration française dans un communiqué.

C'est toujours bon à prendre pour profiter un peu plus Henri-Claude, retraité de 75 ans

À 74 ans, Anne-Marie, ancienne commerciale, touche 2000 euros par mois. Elle percevra désormais 69 euros de plus. Une bonne nouvelle, même si cela reste insuffisant selon elle : "L'électricité a augmenté. Le prix du gaz augmente. Quand on va faire les courses, on regarde le cadis et on dit 'qu'est-ce que c'est que ça ?'", réagit-elle dans le reportage en tête de cet article. Ce nouveau coup de pouce donne davantage le sourire à Henri-Claude, 75 ans. Avec une pension de 1800 euros par mois, il en touchera désormais 64 de plus. "C'est toujours bon à prendre pour profiter un peu plus. Les petits restaurants par exemple", lance-t-il le sourire aux lèvres.

Martine, 67 ans, touche 2000 euros de retraite par mois après une carrière dans le secteur automobile. Elle percevra à partir de vendredi 64 euros supplémentaires, indispensables pour payer sa mutuelle qui lui coûte 126 euros chaque mois. "Plus on vieillit, plus la mutuelle est chère. En plus, avec la hausse, c'est encore plus cher. Donc c'est vrai que 64 euros c'est un plus", insiste la retraitée.

Liliane, 68 ans, estime quant à elle que sa pension de 2800 euros est déjà suffisamment confortable. Elle percevra 74 euros supplémentaires chaque mois. "Il faudrait que les personnes qui ont moins puissent avoir plus que les personnes qui ont déjà une bonne retraite", tranche-t-elle dans le reportage ci-dessus.

Qui est concerné ?

14 millions de retraités affiliés à différents organismes sont concernés : les personnes affiliées à la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse), au SRE (Service des retraites de l’État), à la CNRACL (Caisse nationale des agents des collectivités locales) et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Sont également concernées par cette revalorisation les personnes touchant une pension de réversion, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Les régimes de retraites complémentaires disposent de leurs propres règles de revalorisation et ne sont ainsi pas intégrés à cette hausse.