VIDÉO - Peut-on vraiment trouver une pièce rare dans son portefeuille ?

Tout le monde a déjà entendu parler de ces pièces de 1 centime ou 2 euros qui pourraient valoir de l’or. Pour certains, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une légende urbaine. "Ça me paraît un peu improbable d’avoir une pièce d’une si petite valeur qui, au final, peut arriver à un point aussi élevé", souligne un passant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Son histoire, sa rareté, sa provenance… J’avais un ami qui était passionné de ça et qui m’avait dit que j’avais probablement une pièce qui valait des centaines d’euros. Et, finalement, ( ) je l’ai sûrement utilisée pour acheter un café", s’amuse un autre. "Je n’y crois pas trop. C’est un gag, non ?", interroge une troisième.