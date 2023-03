PV de stationnement : deux ans d'attente si vous les contestez !

Vous payez votre stationnement, mais surprise, quelques jours plus tard, vous recevez une contravention. En toute logique, vous la contestez. Les Français sont très nombreux dans ce cas, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Je suis verbalisé, je reçois le stationnement, je conteste, et ensuite pas de réponse", affirme un automobiliste. "Ça fait trois mois et je n'ai pas eu de retour", poursuit un homme, casque de scooter sur la tête. "J'ai appris que les contestations, ça ne sert à rien parce que le préfet ne lit jamais les lettres, et la quasi-totalité des lettres finissent à la poubelle", lance un troisième.