Titres-restaurants : pourquoi on vous les refuse de plus en plus en version papier

Encore quatre titres sur dix sont distribués sous forme de chèques papier. Alors, qu'en pensent les consommateurs ? "Je suis plutôt pour payer avec des cartes Ticket Resto, mais ça ne m'est jamais arrivé de travailler dans une entreprise qui en proposait", assure l'un d'eux. Il est vrai qu'il n'existe aucune obligation légale, chaque entreprise est libre de choisir le papier, la carte ou les deux. Didier Caville, gérant d'une crêperie à Paris, préfère, lui, les tickets restaurant aux cartes. "Parce que les cartes, c'est complètement opaque, on ne comprend rien. On ne comprend pas le montant des commissions, on ne comprend pas le montant de la TVA", déplore-t-il.

Cette colère contre le paiement par carte est incomprise des organismes qui gèrent les titres-restaurants. Ils avancent qu'à chaque paiement au restaurant, l'argent est reversé une semaine plus tard au professionnel, avec une commission, en moyenne, de 4%. C'est bien plus élevé qu'un paiement par carte bleue, parce que la fin du papier entraîne des coûts, selon le leader du secteur. "Lorsque vous êtes dans le monde du digital, vous avez des coûts qui n'existent pas dans le monde du physique. Par exemple la cybersécurité, avoir une application mobile. Finalement, le coût du digital est plus élevé que le coût du papier", admet Ilan Ouanounou, directeur général d'Endered France.