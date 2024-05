Tarifs des mutuelles : puis-je résilier après une hausse ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question de la résiliation de sa mutuelle complémentaire santé après une augmentation des tarifs. Thierry Coiffier répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Le tarif de ma mutuelle a brutalement augmenté. Puis-je résilier ?

En principe, oui, plus particulièrement depuis le 1er décembre 2020. Selon cette nouvelle loi, il est possible de résilier sa mutuelle sans motif et sans frais. Mais attention, tout cela n'est valable qu'après la première année de souscription. Il faut le faire par une lettre recommandée avec accusé de réception. Depuis cette loi, vous n’êtes plus obligé d’attendre la prochaine échéance de votre complémentaire santé pour en changer. Encore plus pratique, vous pouvez même demander à votre nouvelle mutuelle de s'occuper de tout.

Autre nouveauté depuis le 1er juin 2023, pour les contrats qui ont été faits en ligne, il y a la résiliation en trois clics. Comme son nom l’indique, c’est extrêmement simple.

Et si je suis salarié, puis-je aussi résilier comme je veux ?

Quand on est salarié, cette mutuelle est souscrite par votre entreprise, donc l'adhésion est obligatoire, sauf rares exceptions. De ce fait, vous ne pouvez pas la résilier. Seul l'employeur a cette faculté.

Quels conseils pour bien choisir sa mutuelle ?

- Il faut bien évaluer ses besoins en matière de santé. Audition, dentition, lunettes, tout cela va évidemment influer sur votre choix

- Étudiez bien les garanties proposées par les différentes mutuelles, cela peut être fastidieux mais c’est indispensable. N’hésitez pas à faire appel à des comparateurs en ligne notamment celui de l’UFC-Que Choisir.

- Réfléchissez bien, parce que selon votre profil, il peut être plus intéressant de payer une cotisation très faible, en prenant par exemple une simple garantie hospitalisation, et d’accepter de payer les restes à charge au coup par coup. Il faut bien faire ses calculs.

