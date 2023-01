À la suite du décès de mon mari, à quel moment puis-je demander une pension de réversion ? Le 20H vous répond

À la suite du décès de mon mari, à quel moment puis-je demander une pension de réversion ?

Le plus tôt possible, dès la disparition du conjoint. Retenez en tout cas que cette pension n’est jamais attribuée automatiquement, il faut impérativement en faire la demande. "Vous avez un an maximum, au-delà ce n’est pas rétroactif. Concrètement, les sommes non demandées sont perdues", alerte l’Assurance retraite, qui liste les conditions pour pouvoir toucher une pension de réversion sur cette page.