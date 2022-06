Retraite : cette aide qui n’est pas réclamée

Pour bénéficier de cette allocation de solidarité, il faut gagner moins de 916 euros par mois. Évelyne, elle, touche quelques euros de trop pour y avoir droit. Pourtant, nous dit-elle, elle en aurait bien besoin, "parce qu’il y a le loyer, le gaz et l’électricité, le portable… toutes les factures ! Donc, il ne reste pas grand-chose pour manger". En couple, il faut toucher moins de 1 423 euros pour être éligible. Là encore, Madeleine et Gérard sont juste au-dessus. Et ils ne sont pas les seuls.