Retraité, puis-je encore récupérer des trimestres oubliés ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je suis retraité et je me suis rendu compte que des trimestres durant lesquels j'avais travaillé avaient été oubliés. Puis-je encore les récupérer ?

Oui, mais ça risque d’être long… D’abord parce que "vous ne pouvez pas faire cette mise à jour tout seul", nous éclaire Philippe Bainville, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui gère la retraite de base des salariés du secteur privé. Un service en ligne spécifique doit voir le jour "début 2023" pour faciliter ces démarches, car l’oubli de trimestres est une erreur très fréquente, "surtout si vous avez eu plusieurs employeurs ou une carrière morcelée". Cette page recense les erreurs les plus courantes et peut vous aider à rectifier le plus tôt possible.