Âge de départ, formations, suivi médical : comment la pénibilité au travail sera prise en compte

Mais ces salariés, exposés à l'usure professionnelle, auront davantage de possibilité de se reconvertir et de suivre des formations pour changer de métier. "Est-ce que la direction va me proposer de faire autre chose ? Car si je pars d'ici pour aller ailleurs, personne ne va me recruter, à mon âge, pour faire un autre métier", rapporte un employé. Sur le quinquennat, 1 milliard d'euros sera consacré à la prévention de la pénibilité.