Retraites : un coup de pouce qui tombe bien

D'autres retraités sont beaucoup moins optimistes. Roger, 72 ans, touche 589 euros de complémentaire. Ce sera donc 30% de plus, mais il s'attendait à bien mieux. Certaines catégories de retraités sont exclues de cette augmentation, comme les travailleurs indépendants. La hausse des complémentaires devrait coûter à l'AGIRC-ARRCO, un peu plus de quatre milliards d'euros par an.