Revalorisation des complémentaires : quel impact sur la pension de ces retraités ?

Après la revalorisation de 4% des pensions de base en juillet dernier, c'est une deuxième bonne nouvelle pour Martine. Mais cette fois, le gain est plus modeste. À 70 ans, elle touche 2 000 euros par mois, dont 450 euros pour sa complémentaire. Elle devrait ainsi percevoir 22,50 euros de plus. "Ça fait du bien au moral et ça permet de se faire un peu plus plaisir, d'aller chez le coiffeur", témoigne-t-elle avec le sourire.