VIDÉO - Pensions du privé : au total, combien d'euros en plus pour les retraités ?

Voilà pourquoi à cette revalorisation se cumule un autre coup de pouce : la suppression du malus appliqué aux salariés du secteur privé. Lorsqu'ils partaient à la retraite, à l'âge légal et avec toutes leurs annuités, ils perdaient pendant trois ans 10% de leur complémentaire. Dès le 1ᵉʳ décembre, c'est terminé.

Bientôt à la retraite, Élisabeth s'apprête donc à toucher un peu plus d'argent. Sa pension devait être de 2100 euros, il y aura 70 euros de plus. "Pouvoir en profiter et ne pas avoir que des factures à payer. Je pourrais plus facilement prendre ma voiture et aller voir ma famille en région parisienne. C'est presque un aller-retour, quoi", se réjouit-elle.