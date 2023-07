Risque-t-on une amende si l'on fume dans sa voiture en présence d'enfants ? Le 20H vous répond

Risque-t-on une amende si l'on fume dans sa voiture en présence de ses enfants ?

Eh oui, même si vous êtes avec vos propres enfants et même si vous n'êtes qu'un simple passager, vous risquez 135 € d'amende. Pas de perte de points en revanche, puisque c'est le code de la santé publique et non le code de la route qui instaure cette interdiction, qui d'ailleurs ne concerne pas le vapotage.