Ristournes à la pompe : le dispositif prolongé

Pour ceux qui parviennent à faire le plein, cela coûte de plus en plus cher. Plus 7 centimes en moyenne pour le Sans Plomb 95 et jusqu'à 12 centimes pour le diesel en une semaine. La prolongation des remises carburants gouvernementales et du groupe Total est donc une bonne nouvelle pour les automobilistes. Cumulées, ces ristournes permettent d'économiser 50 centimes par litre d'essence. "C'est une bonne chose parce qu'elle est presque à 2 euros l'essence. Ça fait cher", dit une automobiliste.