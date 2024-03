VIDÉO - Salaires 2024 : des augmentations qui ralentissent... mais une bonne nouvelle pour votre pouvoir d'achat ?

Les hausses de salaires vont ralentir en 2024, selon une étude de la Banque de France. Pour autant, l'inflation ralentit et les salariés pourraient y trouver leur compte. On vous explique tout dans la vidéo en tête de cet article.

Des hausses de salaires qui ralentissent, et malgré tout une bonne nouvelle pour les salariés ? Dans une étude dévoilée cette semaine, la Banque de France indique que les augmentations de salaire vont marquer le pas en 2024. Selon cette enquête menée sur la base de 1500 accords passés dans les entreprises françaises, la hausse moyenne consentie cette année devrait plafonner en moyenne à 3,4%, contre 4,5% en 2023 - ce qui constituait un record depuis 15 ans.

Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, comme on vous l'explique dans la chronique en tête de cet article. Si ces hausses sont plus modestes, l'autre facteur est le ralentissement de l'inflation. En mars 2024, celle-ci est ramenée à 2,3% sur un an.

Vers une consommation en hausse ?

Ainsi, alors que la hausse de salaire de l'an dernier ne permettait pas de contenir la flambée des prix - les ménages avaient subi des baisses de pouvoir d'achat de 1 à 2% en moyenne -, ce même pouvoir d'achat pourrait progresser en 2024. Plus encore dans certains secteurs en manque de main d'œuvre, comme le transport routier ou la sécurité, où les hausses de salaires pourraient atteindre 5%.

Et ces bonnes nouvelles pourraient se répercuter sur la consommation. Un timide rebond en mars (+0,8%), qui pourrait être un signe favorable pour les mois qui viennent, au moment où le gouvernement cherche à réduire son déficit.