Salaires : les Français s’estiment-ils bien payés ?

Ce mardi matin, à Lavaur dans le Tarn, les recruteurs et les demandeurs d'emploi ont rendez-vous pour un job dating. Patrick a 61 ans. Il cherche un poste d'intérimaire dans la manutention. Pour un salaire horaire au SMIC, comme ceux proposés là-bas, aller travailler à plus de vingt kilomètres ne serait plus rentable. Sur le salaire, Patrick a bien compris qu'il ne fallait pas se faire trop d'illusion. À la sortie du rendez-vous, c'est la déception.