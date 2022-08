Salaires : vont-ils augmenter ?

Toutes les entreprises ne peuvent faire de tels efforts. Dans une société d'ambulance privée, les prix de l'essence et des péages ont fait exploser les charges, plus 36% en un an. "Nos tarifs sont fixés par la Sécurité sociale et on n'a aucune augmentation. Rien n'est prévu dans l'immédiat, malgré l'augmentation de nos principales charges... Augmenter les salaires, on ne peut pas s'y engager pour pouvoir avoir une entreprise pérenne et sereine", explique David Bastide, directeur général de "Ambulances Bastide" à Sigean (Aude).